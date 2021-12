De l’up-cycling au profit des associations

Plus de 217 articles ont été réalisés avec des uniformes réformés d’ATN et des bâches publicitaires : cabas, sacs pour femmes et trousses de toilette. Une opération présentée par ATN, FACE Polynésie et la fondation Anavai lors de la Semaine européenne de réduction des déchets.

À partir de 194 uniformes réformés ATN et de bâches publicitaires, les stagiaires en service civique de l’atelier d’up-cycling de FACE Polynésie ont réalisé cabas, sac pour femmes et trousses de toilette. Des ventes à distance avec l’atelier FACE, des stands chez ATN, des ventes en ligne sur la plateforme de la fondation Anavai ont permis de récolter 593 000 francs qui seront reversés à plusieurs associations : Emauta, qui est en charge du centre d’accueil des enfants placés sous ordonnance, situé à La Mission ; Te Aho, également en charge d’accueillir les enfants placés sous ordonnance, à Pirae qui souhaite aménager un jardin zen ; et enfin à FACE Polynésie pour le financement de ses diverses activités sociales de lutte contre l’exclusion. Présentée lors de la Semaine européenne de réduction des déchets, l’opération a été l’occasion de sensibiliser le personnel d’ATN et le grand public au réemploi aussi appelé « up-cycling ».