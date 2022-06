De nouvelles équipes cynophiles pour lutter contre le fléau de l’ice

Depuis 2019, la Polynésie coopère avec la Nouvelle-Zélande pour renforcer ses équipes cynotechniques. Une première remise de diplômes a eu lieu le 28 avril dernier et d’ici la fin 2022, « deux autres équipes doivent renforcer les capacités d’intervention des unités cynophiles » de Polynésie.

Le 28 avril 2022 s’est tenue à Wellington, après la reprise des échanges internationaux, la remise de diplôme des nouveaux agents cynophiles pour la direction régionale des douanes afin de lutter contre le trafic de drogues, indique un communiqué du Haut-commissariat. Le haut-commissaire, Dominique Sorain ainsi que les équipes des douanes locales ont rencontré ce vendredi les policiers formateurs Todd Southall, coordonnateur national des brigades cynophiles et de l’officier Fiona McPhail, chargée du programme au centre national d’entraînement, en déplacement en Polynésie.

Si la coopération débutée en 2019 entre la Polynésie et la Nouvelle-Zélande a pris du retard suite à la pandémie de coronavirus, « l’augmentation des capacités cynophiles sur le territoire » est devenue un objectif « prioritaire » en 2021 au travers du plan de lutte contre l’ice signé entre l’État et le Pays. Grace aux financements de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca), « 2 autres équipes viendront renforcer les capacités d’intervention des unités cynophiles » d’ici la fin 2022.

Isis Parnaudeau, avec communiqué.