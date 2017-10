Déchets verts : amende et sursis pour Emile Vernaudon

La cour d’appel de Papeete a rendu sa décision jeudi matin dans l’affaire des déchets verts de Mahina. L’ancien maire, Emile Vernaudon, a été condamné à un an de prison avec sursis et une amende de 500 000 Fcfp. L’entrepreneur Edwin Turi a été relaxé.

La cour d’appel de Papeete a rendu jeudi matin sa décision dans l’affaire des déchets verts de Mahina. L’ancien député et « Sheriff » de la côté Est a été condamné à un an de prison avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve de 18 mois durant laquelle il a l’obligation de payer une amende de 500 000 Fcfp. Une peine moins sévère que ce que l’avocat général avait requis durant le procès d’appel. Le ministère public avait en effet demandé la confirmation de la peine prononcée en première instance : un an de prison ferme et un million de Fcfp d’amende.

Emile Vernaudon a en fait été partiellement relaxé dans cette affaire. L’entrepreneur Edwin Teraiharoa, dit « Turi », l’a été entièrement. L’ancien maire de Mahina n’a été condamné que pour avoir, en 2008, saucissonné le marché de gestion des déchets verts de la commune de Mahina pour l’attribuer à l’entrepreneur Edwin Turi. Son avocat, Me Fromaigeat, conteste « l’homogénéité » du marché et entend « manifestement » se pourvoir en cassation.