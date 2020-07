Découvrir la musique classique cubaine avec Félix Vilchez Junior

Tel père, tel fils : Félix Vilchez Junior, cette fois, propose un concert sur la musique classique cubaine, objet de son doctorat, vendredi 17 juillet prochain au Petit théâtre de la Maison de la culture. Une représentation décontractée par un virtuose du piano.

« La musique a toujours été présente, c’est très cliché à dire mais c’est vrai » confie Félix Vilchez Junior. Difficile de faire autrement quand son père – Félix Vilchez donc – est un musicien connu et reconnu notamment en Polynésie. Mais ce n’est pas pour autant que le jeune homme n’a pas dû travailler dur pour tenter d’arriver au niveau de son père, bien au contraire. Après avoir intégré le conservatoire à l’âge de 12 ans – « le classique, c’est la base » – Félix n’a « pas lâché » jusqu’à poursuivre des études de musique à l’Université de Montréal. De retour sur le fenua après trois ans d’absence – un retour motivé notamment par la crise sanitaire – le jeune prodige du piano propose un concert centré sur les œuvres classiques cubaines du 19e siècle, le sujet de son doctorat à Montréal. Une performance classique certes, mais à l’image du jeune homme, plus décontracté et contemporaine.

Félix Vilchez Junior ne sera pas seul sur la scène du Petit théâtre. Deux professeurs du Conservatoire artistique de Polynésie française l’accompagneront au saxophone et au violoncelle, ainsi que la jeune chanteuse Tinalei sur deux morceaux, dont La Paloma, classique cubain très repris et connu en Polynésie.

Si la performance lui est agréable, Félix ne compte pas pour autant s’y cantonner toute sa vie. A l’aube de la fin de son doctorat, le musicien a déjà des projets pour mettre ses connaissances à profit.

Il ne faut donc pas se priver d’assister à cette unique représentation prévue vendredi 17 juillet à 19 heures au Petit théâtre de la Maison de la culture. Les billets sont en vente ici au prix de 3 000 Fcfp.