Défiscalisation nationale pour 3 navires de Vini Vini

Bercy a donné son feu vert à la défiscalisation de trois navires de pêche de la société Vini Vini. Un investissement de plus de 571 millions de Fcfp, sur lequel l’État accorde une réduction fiscale de plus de 218 millions. L’entreprise de la famille Ching prévoit de construire 15 autres navires de pêche dans les années à venir.

Vini Vini monte en puissance avec d’ambitieux plans : après la mise en service du Vini Vini X en juillet dernier, les numéros XI et XII prendront la mer en 2021. Des palangriers en aluminium de 19,50m, d’une capacité de 14 tonnes, construits au fenua par Technimarine, et destinés à la pêche au meka. Tous trois ont bénéficié de la défiscalisation locale, à hauteur de 57 millions de Fcfp par bateau, et c’est à présent la défiscalisation nationale qui va prendre effet, cette fois à hauteur de 72,9 millions de francs par navire. Les Vini Vini XI et XII seront mis en service en mars et décembre 2021.

Un programme d’investissement de 15 navires supplémentaires

Vini Vini, dont la flotte compte aujourd’hui 16 navires, voit encore plus grand. Son plan de développement initié en 2017 montre trois tranches supplémentaires de 5 navires chacune. Pour chaque nouveau bateau mis en service, ce sont 5 emplois créés en Polynésie.