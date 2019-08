Déjà 4 médailles d’or pour Tahiti aux mondiaux de va’a

Les championnats du monde de va’a longue distance ont démarré lundi (dimanche à Tahiti) à Brisbane en Australie. Et la délégation tahitienne a fait un très bon démarrage avec quatre médailles d’or raflées sur six courses.

Bon démarrage à Brisbane pour la délégation tahitienne de va’a. L’Australie accueille en effet la deuxième édition des championnats du monde de va’a longue distance. La compétition a démarré dimanche avec six courses au programme. Et ce sont les V juniors filles qui ont ouvert le bal des médailles avec une place sur la deuxième marche du podium derrière la Nouvelle-Zélande et devant Hawaii. Place ensuite aux premières médaille d’or avec Hitiroa Masingue en V1 Juniors Hommes et Hinatea Bernadino en V1 Open Dames. De l’or aussi pour les femmes en V6 Veterans 50 et les hommes en V6 Veterans 60. Enfin l’équipe masculine de V6 Veterans Hommes 40 a décroché la médaille de bronze.

La compétition se poursuit jusqu’à vendredi.