Environnement : que deviennent nos déchets électroniques ?

Samedi se tenait dans les jardins de la mairie de Pirae une collecte de déchets électroniques réservée aux particuliers. Organisée par Fenua Ma, cette opération a permis de récolter près de 8 tonnes de déchets. Depuis la fin du mois de juin ce sont 30 tonnes de déchets électroniques qui ont été récoltées auprès des particuliers. Mais qui finance ces collectes et que deviennent ces déchets ? Les réponses avec Benoît Layrle, directeur général de Fenua Ma.

« Cette opération a été un gros succès, précise Benoît Layrle, directeur général de Fenua Ma. Nous ne sommes pas étonnés, mais ravis. Cela prouve que nous ne mobilisons pas du personnel pour rien. » Et pour cause, depuis la fin du mois de juin ce sont 30 tonnes de déchets électroniques qui ont été récoltées auprès des particuliers dans des lieux éphémères, et 50 tonnes auprès des mairies. Celles-ci lors du ramassage des déchets encombrants mettent de coté le matériel électronique que les équipes de Fenua Ma se chargent de récupérer. L’an dernier c’est 85 tonnes qui ont été ainsi glanées.

Cette opération est financée par le gouvernement pour un montant de 26 millions. Les communes finançant les bacs gris et les bacs verts, et le Pays le ramassage des déchets toxiques, (piles, batteries et déchets électroniques). Les déchets une fois collectés sont empaquetés puis mis sur des palettes et envoyés en Nouvelle-Zélande.

Sur cette opération, Fenua Ma ne fait aucun bénéfice, les frais d’expédition, de main d’œuvre étant à sa charge. Quant à l’installation d’un centre de recyclage ici en Polynésie, cela reviendrait trop cher par rapport au tonnage récolté.

Pour l’heure il y a trois moyens de se débarrasser des déchets électroniques pour les particuliers : sur les lieux éphémères comme l’opération de samedi dernier à Pirae ; Tous les mercredi après-midi au bureau de Fenua Ma de 13h30 à 15h30 ou éventuellement sur rendez vous. Quant aux habitants de Moorea, ceux-ci peuvent se rendre tous les jours à la déchetterie de Temae.

D’ici un à deux ans une déchetterie devrait voir le jour à la Punaruu. Une déchetterie où les particuliers pourront déposer leurs appareils électroniques usagés.

Les prochaines opérations de récolte des déchets électroniques se tiendront le 24 août à Papeete, puis Paea, Faa’a ou Arue. Pour vous tenir au courant, rendez-vous sur la page FaceBook de Fenua Ma.