Un cas de dengue à Atuona aux Marquises

Le centre de salubrité publique informe qu’un cas de dengue a été décelé à Atuona. Et qu’un traitement insecticide sera effectué le mardi 13 et vendredi 16 août entre 6h30 et 9heures du matin

Le centre d’hygiène et de salubrité publique informe les habitants des Marquises et notamment Hiva-Oa qu’un cas de dengue a été décelé à Atuona. Pour éviter toute propagation, un traitement insecticide sera effectué le mardi 13 et vendredi 16 août entre 6h30 et 9heures du matin. Ainsi le centre d’hygiène et de salubrité publique recommande aux habitants de laisser les portes et fenêtres ouvertes pour faciliter la destruction des moustiques, de couvrir les aliments, ainsi que les bassins à poissons et les aquariums. Et si vous possédez des ruches appeler au 40 920 720.

Le centre de salubrité publique rappelle que la dengue est transmise par un moustique. Les symptômes sont une forte fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires.