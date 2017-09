Dernier jour pour régler l’impôt foncier

Fin de mois oblige, le 29 septembre marquera la date de limite de paiement de l’impôt foncier. A cette occasion et afin d’éviter des pénalités aux retardataires ou aux étourdis, la Paierie sera ouverte en journée continue ce vendredi de 7h30 à 15h.

Pour rappel l’impôt foncier est un impôt général établi sur les propriétés bâties et biens assimilées situées en Polynésie française.

Par biens assimilés, il convient comprendre les terrains non cultivés, employés à un usage commercial ou industriel (chantiers, lieux de dépôt…) et les installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions et les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie.

L’impôt foncier sur les propriétés bâties est dû pour l’année entière et il est égal à 10 % de la valeur locative (VL) et majoré des centimes additionnels votés par la commune de situation de l’immeuble

Pour vous aider dans vos démarches, les services concernés de la Direction des impôts et des contributions publiques est à votre disposition rue du Commandant Destremeau ou au 40461313