L’athlétisme en deuil après le décès de Katia Sanford

La sprinteuse Katia Sanford qui a marqué l’athlétisme polynésien dans les années 80 et 90 avec ses « foulées légères et gracieuses » s’en est allée à l’âge de 47 ans.

Katia Sanford, une étoile dans le monde sportif polynésien, s’est éteinte à l’âge de 47 ans, des suites d’une longue maladie. Le président Edouard Fritch et le président de l’assemblée Marcel Tuihani ont tenu à saluer la mémoire de cette « sprinteuse qui a brillamment représentée la Polynésie dans les années 1986 à 2000. Elle a notamment remporté les épreuves du 400m haies, 4x100m et 4x400m lors des Mini Jeux de Tonga en 1989 et lors des Jeux du Pacifique, à Tahiti, en 1995». Katia Sanford avait également participé aux sélections de l’équipe de France dans la catégorie des Juniors et Espoirs et remporté plusieurs compétitions en métropole.

Dans leurs communiqués les présidents ont mis en avant la simplicité et la gentillesse de l’athlète « toujours souriante et positive, connue pour son fairplay » et qui « aura marqué l’histoire du sport en Polynésie française »