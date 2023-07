[En images] Dernière soirée du Heiva : plein les yeux, plein les oreilles

Ça y est, le Heiva i Tahiti est terminé. Enfin pas tout à fait puisqu’il y a encore la soirée tant attendue de la remise des prix (mercredi prochain). Aura-t-on les bons pronostics ? Et puis celles des lauréats qui reviendront chauffer la scène de To’ata pour le plaisir de ceux qui veulent les découvrir et les autres les revoir.

Samedi, Tamari’i Hivarani mené par Tearai Poura Gooding ont sorti leurs couleurs pour raconter l’histoire de la déesse de l’amour maternelle, Te Ruahine Hi’ihere. Du orange, du jaune, du vert, du violet… Ça flamboyait pour cette ode à la femme ! Taru’u concourait en catégorie Tarava Raromatai et Dayna Tavaearii, leur ra’atira a fait le show ! Ils chantaient mais faisaient aussi le spectacle, levant leur chapeau au rythme des voix, et Dayna Tavaearii soufflait pour reprendre sa respiration entre chaque prestation faisant rire le public. Tamari’i Afareaitu a la particularité de se présenter en danse et en chant ! Les voir entrer si nombreux sur scène faisait déjà forte impression. Leur énergie, leur sourire, leur jeunesse a rempli To’ata de joie. Et enfin, Ori i Tahiti de Teraurii Piritua a conclu la soirée et ce Heiva 2023 avec force ! Ils avaient beaucoup de choses à dire et l’ont clamé haut et fort sur la scène. Reprenant la mythologie polynésienne de la création du monde, ils l’ont magnifiquement dansée et chantée. Des costumes finement travaillés, des surprises à chaque entrée en scène notamment pour les meilleurs danseurs, tous deux présentés voir « transportés » sur scène pour leurs prestations, des danseuses hissées sur les épaules des danseurs. Ori i Tahiti prend de la hauteur et nous avec eux !

Tamari’i Hivarani :

Taru’u :

Tamari’i Afareaitu :

Ori i Tahiti :