Dernières répétitions avant l’hommage à Esther Tefana

Le concert-hommage à Esther Tefana du 29 avril va réunir sur la scène de To’ata 10 grands noms de la musique, et l’orchestre symphonique du Conservatoire qui donne un supplément d’âme au répertoire de la grande dame de la chanson polynésienne disparue il y a presque un an. Ils étaient en répétition ce samedi à Tipaerui et leur impatience était palpable.

Les interprètes et les musiciens de l’orchestre étaient réunis samedi au conservatoire pour une des dernières répétitions du spectacle de vendredi prochain, qui fait partie de la série de concerts Tuiro’o organisés par le ministère de la Culture et Te Fare Tauhiti Nui. 10 grands noms de la musique polynésienne vont monter sur la scène de To’ata le vendredi 29 avril, avec l’orchestre symphonique du Conservatoire artistique qui rassemble les meilleurs élèves et certains de leurs professeurs. 20 chansons pour rendre hommage à Esther Tefana, dans un format inédit mais sans trahir l’esprit de la grande dame de la chanson polynésienne. Les répétitions ont commencé en septembre dernier.

Peterson Cowan, qui assure la direction artistique du concert, est persuadé que « Esther aurait validé » la soirée qu’il prépare. Il salue tout particulièrement Frédéric Rossoni, qui a écrit les arrangements pour l’orchestre symphonique du Conservatoire.

Teiva LC, seul parmi les artistes à avoir chanté avec Esther Tefana, n’a qu’un mot pour ce qui attend les spectateurs vendredi prochain : « grandiose ».

Sabrina Laughlin, elle, n’a pas eu l’occasion de chanter avec Esther Tefana de son vivant, « hélas non, dit-elle, mais je connais son répertoire, et j’aime sa voix surtout. Dès qu’on entend ses chansons, on est tout de suite nostalgique, parce qu’en plus d’être cette artiste qu’elle était, elle représentait notre fenua, notre culture… Je suis très heureuse de participer à l’hommage à cette grande dame. »

Le guitariste Michel Poroi, qui a composé pour Esther Tefana, pense déjà que le pari sera réussi, et qu’elle est « dans la salle » avec les musiciens. Il savoure le plaisir de jouer avec un ensemble philarmonique.

Heimata, le fils d’Esther Tefana, était présent et ne cachait pas son émotion. Il s’est même joint aux chanteurs au début de la répétition, faisant la démonstration d’un beau brin de voix. Mais il admet être impressionné par l’idée de monter sur scène et laissera aux professionnels le soin d’interpréter les chansons de sa mère. Il a toutefois sorti des photos de l’album familial, qui seront projetées durant le spectacle.