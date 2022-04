Présidentielle : en Polynésie, Macron reste devant, Le Pen gagne du terrain

Emmanuel Macron, réélu avec plus de 58% des voix au niveau national, remporte de peu le scrutin présidentiel en Polynésie, avec 51,8% des suffrages exprimées. Mais c’est encore une fois l’abstention, malgré un léger regain d’intérêt pour ce second tour, qui est la grande gagnante : près de 58% des Polynésiens inscrits ne se sont pas déplacés.

Le président sortant, arrivé largement premier au premier tour en Polynésie (40,2%) arrive en tête du second avec 42890 suffrages, soit 51,8% des voix. C’est presque 10000 voix polynésiennes de moins qu’au second tour 2017, quand il avait battu Marine Le Pen par 58,4% – 41,6%.

La candidate du Rassemblement National, avec 39 913 voix rassemble 48,2% des suffrages du fenua. Elle attire donc 2500 voix de plus qu’au deuxième tour de 2017 et surtout 28 000 de plus que le 9 avril.

Le fait marquant de ce scrutin, premier comme second tour, reste toutefois l’abstention : près 58% des Polynésiens inscrits, soit environ 119 000 électeurs, ont choisi de ne pas se déplacer ce 23 avril. Moins que les 69% du 9 avril, mais ce désintérêt pour l’élection présidentiel reste un record pour un second tour.

Macron ne gagne pas partout

Contrairement au premier tour, Emmanuel Macron n’arrive pas en tête dans tous les archipels. Le président sortant arrive largement devant aux Tuamotu – Gambier (60%), aux Australes (57,4%) et aux surtout Marquises (67,6%). Mais le score est beaucoup plus serré aux Îles du Vent (50,66% pour Macron contre 49,34% des voix exprimées pour Marine Le Pen), et surtout, le Président de la République est battu aux Raromatai. Seuls 45,1% des suffrages exprimés aux îles Sous-le-Vent sont allé à Emmanuel Macron, contre 54,9% pour sa rivale du Rassemblement National. Les îles de la Société, où Marine Le Pen réalise ses meilleurs scores, sont aussi celles où l’abstention est la plus élevée : 60% aux îles du Vent, 57% aux îles Sous-le-Vent, pour une abstention globale de 58% en Polynésie.

