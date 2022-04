Présidentielle : 32,17% de participation à 17 heures

La participation à 17 heures ce samedi gagne 8 points par rapport au premier tour, le 9 avril. Mais elle reste historiquement basse, même pour un scrutin national. Les bureaux restent ouverts jusqu’à 19 heures.

Un rebond, oui, mais pas suffisant. Ce devrait être le constat des autorités locales concernant la participation à ce second tour de la présidentielle. Les chiffres définitifs ne seront connus que ce dimanche, çà 8 heures, en même temps que les résultats locaux et nationaux. Mais les estimations officielles du Haut-commissariat à 17 heures indiquent la tendance : 32,17 % des Polynésiens inscrits sur les listes s’étaient déplacés à deux heures de la fermeture des bureaux. C’est 5,2 points de plus qu’à la même heure lors du premier tour.

Du mieux, donc, mais le chiffre reste historiquement bas. En 2017, année déjà marquée par une abstention record, 46,92% des électeurs inscrits s’étaient déplacés à 17 heures. Ils avaient été 50,5% en 2012. Fort est à parier, donc, que la participation restera à un niveau très faible pour ce deuxième tour, même si les 31% de votants du 9 avril sont déjà dépassés. Au niveau national, la participation s’était établi à plus 65% à 17 heures le 10 avril, pour finir à 74% à la fermeture des bureaux, soit une abstention de 26%, déjà jugée inquiétante.