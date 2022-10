Derniers préparatifs avant le Roberto Cowan Legacy Contest

Le staff de Roberto Gym organise demain la première édition de la Roberto Cowan Legacy, une compétition hommage qui rassemblera une cinquantaine de culturistes sur la scène du Grand théâtre.

Demain aura lieu la première édition du Roberto Cowan Legacy Contest. Cette compétition de culturisme imaginée de son vivant par Roberto lui-même devait être le jubilé du multiple champion. Un jubilé qu’il n’aura finalement pas l’occasion de fêter mais que son fils Mike a tenu à organiser. Ils seront donc une cinquantaine d’athlètes à fouler la scène du Grand théâtre demain soir. Au programme de cette soirée, des prestations dans les catégories bodybuilding, classic physique, men’s physique et bikini.

À quelques heures du lancement de la compétition tous les voyants sont aux verts. Et pour Vai, l’une des organisatrice de l’évènement c’est maintenant que les choses sérieuses commencent. « C’est en train de prendre forme, c’est en train de prendre tout son sens et les athlètes sont prêts », explique la jeune femme qui veut présenter « quelque chose » qui soit digne de la légende qu’a été Roberto.

À la clé pour les vainqueurs, des lots et cadeaux d’une valeur totale de plus d’un million de francs. Les athlètes et les spectateurs ont donc rendez-vous demain soir.