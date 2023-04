Des partenariats en Australie pour le Campus des métiers et des qualifications

Une délégation du Campus des métiers et des qualifications hôtellerie-restauration s’est rendue à Brisbane pour nouer des partenariats avec de grands groupes hôteliers et le plus important centre de formation du Queensland, qui accueilleront des étudiants polynésiens.

Le Campus des métiers et des qualifications hôtellerie-restauration, qui regroupe les formations initiales et continues afin de rationaliser et d’améliorer les parcours des élèves, étudiants et professionnels, était en déplacement en Australie, représenté par sa directrice Hina Grépin, et d’enseignants du lycée hôtelier de Tahiti, du collège-lycée de Bora Bora.

Ils ont rencontré les responsables de grandes chaînes hôtelières, comme Sofitel, InterContinental Hotels Group, Marriott, et ceux de TAFE Queensland, le plus important centre de formation professionnel.

La mission ouvre la possibilité d’envoyer chaque année des jeunes Polynésiens de baccalauréat professionnel qui souhaitent poursuivre leurs études jusqu’au master. Le premier projet concret consiste, dès le mois de septembre prochain, à accueillir en Australie grâce aux fonds du Pacifique et à l’aide de l’État, 20 élèves de baccalauréat professionnel de Bora Bora, dans le cadre de leur stage de formation professionnelle. Le partenariat conclu permettra également d’accueillir en Australie des élèves en amont de leur stage professionnel, notamment pour améliorer leur maîtrise de l’anglais.

