Des pêcheurs de tortue arrêtés à Moorea

Deux pêcheurs et un consommateur de tortue, qui détenait un animal vivant à son domicile, ont été auditionnés mardi par les gendarmes de Moorea. Le parquet décidera des suites à donner à ces faits.

Mardi, les gendarmes de Moorea ont perquisitionnés le domicile d’un quadragénaire de l’île soeur suspecté de détenir une tortue vivante. Sur les lieux, les militaires ont effectivement découvert une tortue présentant une plaie à la nageoire. L’animal a été transféré à la clinique des tortues pour y être soigné. Entendu par les gendarmes, le quadragénaire a expliqué avoir acheté deux tortues à des pêcheurs locaux. Il a tué l’une d’elles pour en consommer la viande et a conservé la seconde vivante. Les deux pêcheurs, âgés de 21 et 25 ans, ont également été identifiés et entendus sur les faits. Au terme de leur audition, les trois auteurs ont été remis en liberté dans l’attente d’une décision du Parquet.