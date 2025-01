Des randonneurs américains surpris par la crue mais sains et saufs

Le groupe de touristes américains surpris par une crue lors d’une randonnée à Papara a été retrouvé sain et sauf par les pompiers. Ce sont les adultes du groupe qui avaient réussi à alerter les secours. Six mineurs âgés de 16 à 17 ans avaient eux été isolés par la montée des eaux.

Plus de peur que de mal. Dix touristes américains, partis en randonnée dans une vallée privée de Papara, ont été surpris par une crue de la rivière, située au PK33. Le groupe avait été scindé en deux. Quatre adultes ont réussi à redescendre et à prévenir les secours vers 15h30. En revanche, six mineurs âgés de 16 à 17 ans sont restés bloqués en amont. Les équipes de secours ont mis plusieurs heures à localiser les adolescents. Finalement, ils ont été retrouvés sains et saufs avec seulement quelques piqûres de fourmi de feu. Selon les informations rapportées par TNTV, les touristes n’étaient pas accompagnés d’un guide et auraient entrepris une remontée de la rivière avant que la crue ne les isole. Pour rappel, les autorités locales recommandent aux randonneurs, qu’ils soient résidents ou touristes, de toujours consulter les prévisions météorologiques, d’éviter les itinéraires non balisés et de partir avec un guide expérimenté.