Initiative Polynésie cherche des projets de tourisme éco-durable à financer

En plus de ses prêts d’honneur à taux zéro, Initiative Polynésie propose désormais un accompagnement de six mois aux porteurs de projets, notamment dans les secteurs prioritaires. En ce début d’année, l’association lance donc un appel à projet sur le tourisme éco-durable. Avec des parcours personnalisés, un soutien pédagogique et des financements pouvant atteindre 4 millions de francs, l’association veut encourager la création d’entreprises locales et innovantes, en phase avec les enjeux économiques et environnementaux de la Polynésie.

Donner un coup de pouce aux entrepreneurs tout en misant sur l’avenir de la Polynésie, c’est le défi que se lance Initiative Polynésie. L’association, créée en 2017 par le Pays et la Chambre de commerce, est surtout connue pour ses prêts d’honneur à taux zéro, mais depuis l’an dernier, dans une logique d’encouragement à l’entrepreneuriat vertueux, elle propose aussi un accompagnement aux porteurs de projets. « Aujourd’hui, notre rôle ne se limite pas à dire oui ou non à un financement », explique Vairea Legoaster Sine, directrice de l’association. Il s’agit désormais d’intervenir dès la genèse des projets pour aider les entrepreneurs à structurer leurs idées et garantir leur viabilité. « Cette année, on a décidé de proposer trois parcours qui vont sortir les uns après les autres. Cela correspond en fait à la stratégie que l’association vient de présenter à ses administrateurs et qui repose sur des thématiques sectorielles en concordance avec celles du Pays. Donc là, tu as le tourisme équitable, éco-durable. Le prochain, ça sera l’entrepreneuriat au féminin, et derrière, le troisième sera sur l’innovation et le numérique. »

Ces projets réfléchis font suite à un premier parcours-test réalisé en 2023, qui consistait à encourager les projets en lien avec la mise en valeur des savoir-faire et produits locaux. « Les porteurs de projets ont beaucoup apprécié cette démarche, et nous aussi », explique Vairea Legoaster Sine. Et c’est ce qui a encouragé l’association à continuer. Le premier parcours de cette nouvelle série se concentre donc sur le tourisme équitable et éco-durable. Douze à seize candidats seront ainsi sélectionnés pour y participer. « Les ateliers couvrent toutes les étapes cruciales : étude de marché, stratégie, prévisionnel financier… « , explique encore la directrice.

Mais c’est « l’approche humaine » qui reste au cœur de la philosophie d’Initiative Polynésie. « On n’est pas là juste pour regarder les chiffres, le financier. On veut aussi travailler avec la personne sur ses motivations, les raisons, pourquoi ce projet, et avoir tout cet axe pédagogique. Vouloir se lancer dans l’entrepreneuriat, c’est aussi prendre conscience de ce que ça peut représenter en termes de sacrifices ou d’investissement en temps, en énergie. Même s’il y a des bénéfices derrière, c’est bien de savoir à l’avance où on met les pieds. »

Pour le parcours sur le tourisme éco-durable, Initiative Polynésie collabore avec Tahiti Tourisme, le Service du tourisme et l’Agence de développement économique. L’appel à projets est ouvert depuis le 1er janvier, avec une clôture des candidatures prévue le 14 février à midi. Comme les autres parcours qui seront lancés au cours de l’années, celui-ci va s’étaler sur environ six mois, entre la sélection des candidats et les ateliers. Les participants auront ensuite jusqu’à douze mois pour finaliser leurs dossiers et lancer leurs activités, avec la possibilité d’obtenir, de la part d’Initiative Polynésie, un financement allant jusqu’à 4 millions de francs.