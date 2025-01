Préavis de grève de la Fraap : « Je suis prêt à discuter avec des gens raisonnables », dit Moetai Brotherson

Au micro de Radio1 ce matin, Moetai Brotherson a indiqué avoir convié les responsables de la Fraap à une première réunion ce soir. Le syndicat minimise le surcoût de la revalorisation du traitement des fonctionnaires de catégorie D, dit-il. Quant aux autres catégories, l’augmentation de leur point d’indice salarial sera discutée en mars ou avril comme initialement prévu.

Le président du Pays a convié les responsables de la Fraap à une première rencontre ce mardi soir. Vannina Crollas, ministre de la Fonction publique, est, elle, actuellement en métropole.

En tout état de cause, Moetai Brotherson dit ne pas bien comprendre la colère de la Fraap après la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique, qui avait opté pour une revalorisation de 5 points au lieu des 20 points demandés par le syndicat pour les fonctionnaires de catégorie D. Le CSFP ne donne qu’un avis consultatif avant que le conseil des ministres ne tranche. Et ce sera après son retour de Paris, dit le président du Pays. Mais surtout, il conteste les chiffres avancés par le syndicat, qui estime le surcoût à 377 millions de francs par an. « C’est faux, dit le président, il manque 200 millions. »

Cette fois, la FRAAP a également évoqué les autres catégories. « Ils reviennent sur la question du point d’indice, dit Moetai Brotherson, je peux déjà vous donner la réponse. Cette question sera examinée fin mars, début avril, après la clôture des comptes administratifs, avec l’ensemble des organisations syndicales. Alors du coup, peut-être qu’ils ne viendront pas. »

Dans ces conditions on voit mal ce qu’il resterait à négocier avant la date du déclenchement de la grève, le 14 janvier.