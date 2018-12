Des stars pour la promotion de la natation en eau libre

Du 2 au 8 décembre, les eaux polynésiennes vont accueillir trois champions du monde de nage en eau libre pour la deuxième édition de la Tahiti Swimming Experience. Aurélie Muller, Logan Fontaine et Marc-Antoine Olivier sont accompagnés de Camille Lacourt, « retraité » de la natation en bassin mais venu en faire la promotion de toutes les formes de natation.

Le quintuple champion du monde, Camille Lacourt, et les champions du monde et médaillés olympiques, Aurélie Muller, Logan Fontaine et Marc-Antoine Olivier sont arrivés jeudi soir en Polynésie accompagnés de Stéphane Lecat, directeur de discipline eau-libre au sein de l’équipe de France de natation, et Philippe Lucas, entraineur national.

Cette pléiade de champions et anciens champions sont en Polynésie dans le cadre de la deuxième édition de la Tahiti Swimming Experience. Du 2 au 8 décembre, les nageurs prendront part à plusieurs compétitions organisées à Tahiti et Moorea, le 5 à Mahina, le 7 à Moorea et le 8 à Punaauia. Mais les nageurs sont aussi en pleine préparation des qualifications pour les championnats du monde. Aurélie Muller, Logan Fontaine et Marc-Antoine Olivier vont donc s’entrainer aux côtés de nageurs locaux.

Une occasion en or de populariser la natation en eau libre sur le fenua et de créer des réseaux pour faire émerger des talents locaux, comme l’explique le directeur technique de la fédération tahitienne de natation, Sylvain Roux.

Avec le Tahiti Swimming Experience, la fédération de natation souhaite également développer le tourisme sportif autour de cette discipline. Le séjour des nageurs sera donc ponctué d’activités culturelles comme la pêche aux cailloux, la visite du marae Arahurahu de Paea et la découverte de l’artisanat polynésien. La championne du monde en nage libre, Aurélie Muller, est particulièrement heureuse de découvrir la Polynésie de cette façon.

Camille Lacourt était déjà présent en 2016 pour la première édition de la Tahiti Swimming Experience. Aujourd’hui « retraité » des bassins, le quintuple champion du monde est revenu pour aider à la promotion de la natation sur le fenua et peut-être même se mettre à l’eau avec les nageurs polynésiens.

Pratique :

Mercredi 5 décembre, la Pointe Vénus:

12 h: TSE Fun Race 5 km

12h30: TSE Ocean Race 2 km

14h: Open Water School Race Relais 4 x 200m

Vendredi 7 décembre, Tiahura Moorea:

9h: Moz Coral Open Water Race 10km et 2km

Moz School Open Water Relais 4 x 200m

Samedi 8 décembre, Taapuna:

9h: Taapuna Race 5 km, 2 km, Relais entreprise 4 x 200 m

Inscription à la fédération tahitienne de natation, par mail [email protected], au 89 52 23 40 et sur le site tahitiswimmingexperience.com.