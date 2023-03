Des travaux au centre de Faa’a dès jeudi

Des perturbations de la circulation sont à prévoir à partir du 2 mars et pour deux mois avec le démarrage de travaux de rénovation de la chaussée et du trottoir à entre l’immeuble Air Tahiti et le garage Miklus.

Les usagers de la RT1 devront être prudents sur la route à partir de ce jeudi soir et ce durant deux mois. Des travaux de rénovation de la chaussée et du trottoir côté mer vont démarrer dans la commune de Faa’a, entre l’immeuble Air Tahiti et le garage Miklus. La circulation sera mise en alternat au droit des travaux de chaussée de nuit, de 19h30 à 4h30. De jour, les rénovations de trottoirs engendreront des déviations temporaires de 8 heures à 15 heures. Une signalisation provisoire du chantier sera installée durant deux mois.

À noter aussi que des travaux sont menés sur l’éclairage public de Papeete, sur l’avenue du Commandant Destremau, à partir de ce mercredi. Des perturbations de l’éclairage sont à prévoir durant une semaine.