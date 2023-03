Les danseurs de feu en compétition à Faa’a

L’association Etuahi organise la première édition du Te Ahi Toa Tata’ura’a samedi 4 mars sur le site de Outuaraea, à Faa’a. Un concours de danse de feu ouvert au grand public. L’objectif est de susciter des vocations auprès des plus jeunes.

Les danseurs du feu vont pouvoir s’affronter lors de chorégraphies et de mises en scène spectaculaires ce samedi. Après quatre années sans compétition, l’association Etuahi a décidé de remettre l’art polynésien de la danse du feu sur le devant de la scène. Un concours aura lieu ce samedi 4 mars à Faa’a. Tous lemonde peut y participer à condition de savoir manier le bâton de feu. « Il y a des figures imposées comme les lancers dans le dos, ou avec réception sur la jambe. La hauteur des lancers est importante ainsi que l’aspect guerrier. Il faut être énergique, dynamique« , souligne Tamatea Ondicolberry, directeur de l’école de danse tahitienne et de feu Etuahi et président de l’association éponyme.

Les plus expérimentés ont commencé les entraînements en août dernier, de façon quotidienne. « A l’approche de la compétition, beaucoup de participants dont des élèves de l’école de danse, s’entraînent chez eux à raison de deux heures par jour« , précise celui qui avait été sacré meilleur danseur du Heiva 2018. Plusieurs catégories seront représentées : Tama (6 à 9 ans), Toa (10 à 16 ans) et adulte Aito (à partir de 17 ans). L’objectif de ce concours est d’attirer de nouveaux pratiquants et de promouvoir la danse du feu au Fenua. Une discipline « qui prend de l’ampleur surtout chez les jeunes dès 7 ans« , note le responsable.

Les gagnants des catégories Toa et Aito iront représenter Tahiti aux championnats du monde de danse du feu, à Hawaii, en mai prochain.

Samedi 4 mars, à partir de 18h, sur le site du village de Outuaraea, à Faa’a. Les inscriptions se font sur la page Facebook de l’association ou au 87 32 52 00.