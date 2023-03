Mana’o, vanilles et rhum Tamure… Six médailles polynésiennes au Salon de l’agriculture de Paris

Or pour des vanilles de Raiatea et Taha’a, or et argent pour le rhum arrangé de la distillerie Moux, double argent pour le rhum Mana’o… Pluie de médailles, ce mercredi, pour les producteurs polynésiens qui avait présenté leur produit au Concours général agricole à Paris.

C’est un des évènements les plus attendus à chaque édition du Salon international de l’agriculture de Paris : le Concours général agricole, qui vient distinguer les producteurs de vins et de produits du terroirs afin de « révéler les hommes et les femmes qui donnent du goût à la vie » comme l’écrivent les organisateurs. Et à ce jeu là, la Polynésie a deux cartes maîtresses, qui se font chaque année une plus grande place dans le palmarès : les rhums et vanilles. La cuvée 2023 n’a pas fait exception, avec pas moins de six médailles. Dont trois en or : une première la vanille de Raiatea, une autre pour celle de Taha’a de Marilyn Lo Sam Kieou et une troisième pour le rhum arrangé à la liqueur d’orange Tamure Dream. La distillerie Moux remporte une deuxième médaille, en argent celle là, pour son Tamure Punch au gingembre.

Enfin le rhum agricole biologique Mana’o repart avec deux prix en argent, pour son blanc 50° mais aussi son rhum paille 43°. Dans cette dernière catégorie, « aucune médaille d’or n’a ét attribuée » et le rhum du fenua fait jeu égal avec le célèbre rhum Clément, note Mana’o dans un communiqué. « À travers ces récompenses, c’est le savoir-faire de toute une filière qui est récompensé : de la plantation de cannes à sucre qui respecte scrupuleusement le cahier des charges de l’agriculture biologique, en passant par la technique du maître de chai qui manie le processus de vieillissement, tel un chef d’orchestre, insiste la société productrice, Avatea, liée à la Brapac. Un beau symbole mais aussi, un beau présage pour l’avenir de la culture de la canne à sucre sur notre terroir polynésien. »