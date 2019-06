Des vols Air New Zealand à destination de Séoul et Taipei

La compagnie aérienne Air New Zealand ouvre à partir du mois de novembre deux nouvelles destinations asiatiques au départ de Tahiti : Taipei et Séoul.

Outre Auckland, Air New Zealand permet aux voyageurs polynésiens de se rendre vers des destinations historiques comme Hong Kong, Shangaï et Tokyo. Depuis l’année dernière Singapour est aussi accessible grâce à un code share avec Singapour Airlines. Bali et Osaka ont également été ouvertes en destination saisonnière. Pour 2019, Air New Zealand a décidé d’offrir deux nouvelles destinations à ses passagers polynésiens. D’abord Taipei avec cinq vols par semaine à partir de novembre prochain. Puis Séoul en Corée dès le 23 novembre à raison de trois vols par semaine.