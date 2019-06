Tahiti Fashion Week : la célébration de l’élégance tahitienne (vidéo)

Apothéose vendredi soir pour la 6e Tahiti Fashion Week avec la soirée VIP au Tahiti Ia Ora Beach Resort. De la mode femme principalement, mais aussi homme et enfant, présentée en 18 défilés qui ont émerveillé les spectateurs avant le bouquet final, la présentation de la collection Guess. Retrouvez ci-dessous les vidéos du final de cinq des créateurs présents.

Dans l’espace restaurant du Tahiti Ia Ora Beach Resort de Punaauia, qui accueillait un immense podium blanc, plus de 400 personnes ont participé à la soirée Poerava, et admiré ce que la mode et la bijouterie locales font de mieux, tandis qu’on leur servait coupes de champagne et petits fours. Plus de 30 mannequins, dont les 14 candidates du concours Brave Models, autant de coiffeurs et maquilleurs, et autant également d’habilleuses bénévoles pour cette soirée qui a mis à l’honneur non seulement nos créateurs locaux, mais aussi Tav, un créateur des îles Cook, et bien sûr Guess, la célèbre griffe de Paul Marciano, époux de Mareva Georges, toujours prête à soutenir les initiatives locales dans de nombreux domaines.

Sans les citer tous, on retiendra Robert Wan et ses cascades de perles noires, Te Aito qui a fait défiler hommes et petits garçons en chemises assorties, Tropical Luxury, les maillots de bain Flying Cloud, Tahiti Glamour qui a imaginé une jolie collection pour enfants et adolescents, Gaëlle F. qu’on ne présente plus, Steeve L. qui a conçu une collection bicolore noir et blanc, DS By Sanga qui réinterprète la robe en coton blanc, My Dear par Manuarii Teauroa qui avait envoyé sa collection de Paris où il poursuit ses études dans la prestigieuse école Esmod, Taravana et ses tenues et accessoires de plage, et Bora Bora Originals, dont la créatrice n’est autre que Dominique Petras. Tous ont fait honneur à l’événement mis sur pied par l’équipe d’Alberto V. qui, depuis de longues années, ne ménage pas ses efforts pour insuffler élan, créativité et modernité à la mode locale.