Tahiti Fashion Week : Camille remporte le concours de mannequins

16 ans, 1.77 m, un visage de madone préraphaélite et la démarche déjà assurée d’une pro des podiums : c’est Camille, qui a remporté vendredi soir le concours de l’agence milanaise Brave Models, à l’issue de la dernière soirée de la Tahiti Fashion Week.

Comme la deuxième gagnante, Tehani, et la troisième, Rosemay, elle gagne un billet pour Milan et la possibilité d’intégrer l’agence Brave Models, pour des tests photo dans un premier temps puis, qui sait, une carrière de mannequin. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Elle était très émue, en coulisses quelques minutes après sa victoire :

Camille est élève à La Mennais, elle rentre en 1ère en août prochain. Ses parents, présents vendredi soir, étaient à la fois fiers et inquiets, en mode « passe ton bac d’abord ». Son père est gendarme et promet de garder un oeil vigilant sur la fille. Giorgio Barbieri, de l’agence Brave Models, n’avait pourtant qu’une seule chose à dire : « J’ai hâte qu’elle vienne à Milan ! » Les gagnantes du concours annuel étant souvent très jeunes, il est fréquent que leur départ vers la capitale italienne de la mode soit différé d’un ou deux ans, le temps de terminer leurs études secondaires, d’acquérir un peu plus de maturité et de parfaire leur préparation physique. Brave Models a ainsi construit, ces dernières années, un groupe de jeunes femmes de Polynésie qui vont graduellement s’essayer au métier de mannequin.