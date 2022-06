Desserte aérienne : Air Tahiti Nui remporte deux prix dans le Pacifique

L’Airline Passengers Experience Association (APEX) a dévoilé son traditionnel classement des meilleures compagnies par région. En Afrique, la compagnie réunionnaise Air Austral se hisse en haut du classement. Dans le pacifique, la compagnie polynésienne remporte deux prix.

« Cette distinction « Best Overall Airline Africa » vient récompenser la stratégie qu’Air Austral mène depuis plusieurs années pour se différencier par rapport à la concurrence avec un positionnement distinctif de par le confort, la modernité de ses produits et la qualité de ses services » salue la compagnie réunionnaise dans un communiqué. Un baume au cœur alors qu’Air Austral traverse une zone de turbulences financières à la sortie de la crise sanitaire.

Pour son PDG Marie-Joseph Malé, cette récompense « vient démontrer que nous sommes capables d’arriver en haut du podium mais aussi qu’il nous faut poursuivre nos efforts pour nous y maintenir et continuer de progresser ». « La compagnie a toujours fait le choix d’un positionnement haut de gamme tant pour ses classes Business que sa classe Économique, s’appuyant sur une des flottes les plus jeunes et avant-gardistes de son territoire. Sa qualité de service reconnue et plébiscitée, son réseau densifié, sa volonté d’excellence, de modernité et d’innovation au service de l’expérience client font aujourd’hui sa différence », insiste-t-on encore, comme preuve de la nécessité d’un sauvetage de la compagnie réunionnaise.

De son côté, la compagnie polynésienne Air Tahiti Nui a remporté les prix du meilleur divertissement et du meilleur service à bord dans la région Pacifique sud, soit deux prix contre un seul en 2021. « Ces prix viennent récompenser le travail et la capacité d’adaptation des équipes d’Air Tahiti Nui dans un contexte difficile », s’est félicité la compagnie, soulignant « un honneur » qui « doit encourager à faire toujours mieux ». La plus haute marche du podium dans cette région a été attribuée à Air New Zealand. Air Tahiti Nui conserve également ses 5 étoiles au classement 2022.

