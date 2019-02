Détournements de fonds en série à la régie de Taha’a

Le rapport de la chambre territoriale des comptes portant sur la gestion de la commune de Taha’a révèle l’existence de plusieurs détournements de fonds publics à la régie de recettes de la commune. Fin 2017, la régie était toujours en déficit de plus de 8 millions de Fcfp et les agents responsables des malversations faisaient toujours partie des effectifs de la commune.

Dans son rapport publié lundi sur la gestion de la commune de Taha’a, la chambre territoriale des comptes révèle l’existence de plusieurs détournements de fonds publics au sein de la régie de recettes créée par la commune pour encaisser les produits issus de l’état-civil, des cantines, des déchets alimentaires, de la location des immeubles et du matériel, des branchements d’eau, de la taxe d’eau, des redevances des déchets ménagers et de la facturation des travaux municipaux…

« Sur la période examinée, un détournement de fonds publics a été constaté à la suite d’un contrôle du comptable pour un montant de 145 739 Fcfp le 25 août 2016 », explique la chambre. Une plainte a été déposée et l’agent a reçu une sanction administrative et a remboursé l’intégralité de la somme détournée. Mais surtout, la chambre indique que « cet agent avait déjà commis par le passé un acte identique mais qu’il n’avait reçu qu’un avertissement oral de la part de l’ordonnateur ».

Plus grave, le rapport rappelle qu’en 2011, un déficit de 11,4 millions de Fcfp avait été constaté. Une « malversation » effectuée par « un autre agent qui n’occupe plus le poste de régisseur mais qui fait toujours partie des effectifs ». Malgré les remboursements ces dernières années, le déficit est toujours inscrit dans les comptes de la commune, pour un montant de plus de 8 millions de Fcfp !

Enfin, et surtout, la chambre constate qu’en dépit de tous ces problèmes, la régie n’a fait l’objet d’aucun contrôle de la part des tavana successifs. Dans ses recommandations, elle invite donc la mairie à « mener régulièrement les contrôles qui lui incombent » pour « éviter de nouveaux dysfonctionnements ».