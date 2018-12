Deux élèves blessés après l’effondrement d’un mur au collège de Taunoa

Deux jeunes élèves d’une douzaine d’années ont été blessés mardi après-midi après l’effondrement d’un mur de 60 mètres de long du collège Maco Tevane à Taunoa sur la commune de Papeete.

Deux jeunes élèves ont été blessés mardi après-midi après l’effondrement d’un mur au collège Maco Tevane de Taunoa. Des premiers témoignages recueillis sur place, il ressort que des élèves étaient grimpés sur le mur d’enceinte du terrain de sport du collège, côté mer. Mur qui s’est ensuite effondré sur 60 mètres de long après que les élèves soient descendus de l’édifice.

Selon nos informations, un blessé grave et un blessé léger sont à déplorer. Les deux victimes sont âgées d’une douzaine d’années. Elles ont été transportées à l’hôpital de Taaone et le périmètre a été sécurisé sur place au collège. Le chef de la sécurité de la ville de Papeete, l’élu municipal et ministre Réné Temeharo, s’est rendu immédiatement sur place mardi après-midi. Il a annoncé qu’une enquête serait menée pour déterminer les « responsabilités » dans cette affaire.