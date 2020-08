Deux faux Gauguin dans des musées américains ?

Fabrice Fourmanoir, propriétaire d’une galerie d’art à Tahiti durant les années 80-90 et spécialiste de Gauguin, émet des doutes quant à la paternité de deux tableaux attribués à l’artiste, actuellement possessions de deux musées américains, la National Gallery of Art de Washington, et le Museum of Fine Arts de Boston.

Les tableaux en question sont L’invocation, propriété de la National Gallery of Art de Washington DC, et Les femmes avec un cheval blanc que possède le Museum of Fine Arts de Boston. Ces deux tableaux sont actuellement déclarés par les musées comme authentiques et sont supposés avoir été peints aux îles Marquises, quelques mois seulement avant la mort de l’artiste.

Mais pour Fabrice Fourmanoir, ces deux tableaux sont des faux. Et pour étayer ses affirmations, il se demande pourquoi Gauguin dans le tableau appelé L’invocation a représenté une croix dans le cimetière au-dessus de son village marquisien, alors qu’il n’était pas en très bon terme avec l’évêque catholique qui officiait alors aux Marquises, et la religion en général. En outre, il estime que la femme représentée sur l’œuvre est « vulgaire », affirmant que Gauguin ne l’aurait jamais représenté comme cela, nue avec les poils pubiens apparents.

Sur l’autre œuvre attribuée à Gauguin, Les femmes avec un cheval blanc, il estime que la végétation est plus typique de Tahiti que des Marquises.

Pour l’heure les deux musées projettent de faire examiner ces toiles scientifiquement et prennent au sérieux les allégations de Fabrice Fourmanoir qui, rappelons-le, avait en 2020 fait déclasser une sculpture, “L’idole marquisienne”, attribuée à Paul Gauguin par le Getty Museum qui l’avait acquise en 2002 pour près de 4 millions de dollars.

Avec The Art Newspaper