Deux jours « pour et par les femmes » à Tarahoi

Le conseil des femmes de Polynésie organise les 8 et 9 mars à l’assemblée deux jours de manifestations pour célébrer la journée internationale des droits des femmes du 8 mars. Au programme, des concours pour mettre en valeur les talents des Polynésiennes mais aussi des stands d’information sur leurs droits et des conférences dédiées à la santé.

« Deux journées festives par les femmes et pour les femmes. » Voilà comment la présidente du conseil des femmes de Polynésie, Chantal Galenon, présente l’évènement « Happy Vahine’s Day ». Les 8 et 9 mars, le hall et les jardins de l’assemblée vont accueillir une dizaine de stands regroupant les associations membres du conseil. Pour Chantal Galenon, le but de ces journées est « que les femmes connaissent leurs droits, qu’elles sachent que toute l’année d’autres femmes œuvrent pour les faire respecter ».

Au programme également, une série de conférences sur le développement personnel ou sur l’entreprenariat. Des conférences également sur les problèmes de santé, comme l’obésité ou le cancer de la thyroïde. Le club Soroptimist interviendra pour parler d’une maladie très médiatisée en ce moment et qui touche uniquement les femmes : l’endométriose.

Happy Vahine’s Day, ce sera aussi des concours de reproduction de maquillage et de coiffure, de confection de tenue végétale sur le thème du carnaval et du plus bel accessoire. Les Polynésiennes pourront également se défier en sport ou en ori tahiti.

Enfin, l’évènement sera aussi l’occasion de remettre les « Trophées du cœur ». « Un moyen de récompenser les femmes méritantes qui œuvrent dans l’ombre », explique la présidente du conseil des femmes.

L’inscription aux différents concours peut se faire via l’évènement Facebook Happy Vahine’s Day ou au 87 78 15 04. Tous les concours et les activités sont gratuits.