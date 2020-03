Deux nouveaux cas de coronavirus confirmés, un autre annoncé par une école de plongée

Le Haut-commissariat a confirmé, ce jeudi soir que deux nouvelles personnes, à Tahiti et Fakarava, étaient contaminés par le coronavirus. Ils partagent « un lien épidémique » avec la première patiente diagnostiquée dans le pays, la députée Maina Sage. Jeudi soir, L’École de plongée de Tahiti, basée à Arue, a confirmé qu’un de ses membres avait été dépisté positif au covid-19.

De zéro à quatre en moins de 36 heures. Au lendemain de la confirmation, par le gouvernement, de la contamination de la députée Maina Sage au coronavirus, c’est le Haussariat, qui a, ce jeudi soir, confirmé deux nouveaux cas. D’après TNTV, un touriste suisse arrivé au fenua le week-end dernier, et qui a été évasané mercredi depuis Fakarava vers Papeete, avant d’être testé positif aujourd’hui. Il s’agirait d’une personne âgée, depuis placée « en surveillance au CHPF », comme le précisent les autorités de l’Etat. Un euphémisme pour « en réanimation », d’après nos sources à l’hôpital. L’autre cas se trouverait dans l’entourage proche de Maina Sage, confinée à domicile avec sa famille.

« Une enquête sanitaire est en cours pour déterminer le parcours de ces personnes et identifier tous les cas contacts afin de les mettre, par précaution, en confinement », écrit le Haut-commissariat qui précise qu’il « existe un lien épidémique entre ces trois cas ». « Les autorités de l’Etat et du Pays maintiennent la phase 1 du dispositif ORSEC et prendront des mesures évolutives et adaptées de la situation pour poursuivre la stratégie de freinage de l’introduction du virus sur le territoire », ajoute le communiqué.

Un 4e cas à l’École de plongée de Tahiti

À 20h50 ce jeudi soir, l’École de plongée de Tahiti basée à Arue a annoncé sur sa page Facebook qu’un de ses membres avait été testé positif au coronavirus, et que tous les membres de l’équipe étaient donc astreints au confinement, provoquant la fermeture de l’école jusqu’au 24 mars. Les commentateurs du post Facebook saluent une « belle prise de responsabilité » de la part de l’école pour cette information partagée.