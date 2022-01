Deux nouveaux juges-conseils au tribunal mixte de commerce

Heimana Fiori et Julien Torregrosssa ont prêté serment jeudi devant la cour d’appel de Papeete. Ils entament la semaine prochaine un mandat de quatre ans en tant que juges-conseils du tribunal mixte de commerce de Papeete.

« Acquérir de l’expérience, voir comment ça se passe au tribunal », c’était la motivation de la candidature Heimana Fiori pour se présenter à l’élection du 14 octobre dernier. Elle est la gérante de la menuiserie Bois et Création à Tipaerui. « Je sais que ça va être prenant, même si nous nous répartissons les dates, mais c’est un choix. » Julien Torregrossa est le directeur général de Tahiti Duty Free. Il partage les motivations de Heimana, « les difficultés des entreprises, comprendre le fonctionnement. »

Ils remplacent Narii Faugerat et Claude Olik, atteints par la limite d’âge. Tous deux ont donc fait une première expérience du rituel de la justice, en enfilant pour la première fois leur robe noire et en prêtant serment devant la cour d’appel. sa présidente, Liliane Valko, aussi bien que le procureur général Thomas Pison, ont insisté sur les termes de ce serment, particulièrement l’obligation de garder le secret des délibérés. Thomas Pison rappelé l’histoire des tribunaux de commerce dans le droit français : c’est une des plus anciennes juridictions puisqu’elle a été créée en 1563 par Michel de l’Hospital. C’était aussi la seule qui procédait à l’élection de ses juges. Liliane Valko les a encouragés : « Ne perdez jamais la qualité principale et peut-être la plus difficile, l’impartialité, et pensez toujours à l’intérêt général. »