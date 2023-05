Deux nouveaux représentants à l’assemblée

C’est officiel, Moetai Brotherson et Minarii Galenon ont cédé leur place de représentants à l’assemblée de la Polynésie française à leur suivant de liste respectifs.

Les deux élus ne pouvant pas combiner leurs fonctions de représentants à l’assemblée et de président ou ministre, des remplacements ont été nécessaires sur les bancs du Tavini. Les arrêtés constatant leur fin de fonctions ont été pris mercredi et publié ce vendredi au JOPF.

Leurs suivants de liste étaient donc en place pour la séance d’aujourd’hui. Moetai Brotherson laisse son siège à Ah Ky Temarii, élu des Iles Sous-le-Vent. Deuxième remplacement, celui de Minarii Galenon, nommée ministre des Solidarités et du Logement, en charge de l’Aménagement, de la Famille et des personnes non autonomes. Elle cède sa place à Cliff Loussan, PNC sur Air Tahiti Nui et militant des droits LGBT, élu dans la première section des Iles du Vent.