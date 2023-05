« C’est à notre peuple que je pense en premier lieu » dit Antony Géros

Comme tous les présidents de l’assemblée nouvellement installés, Antony Géros promet une assemblée plus démocratique, plus performante et plus productive. Pour ce faire, il a énoncé dans son discours inaugural ses cinq priorités pour les mois et années à venir.

Première priorité : « être exemplaire, afin de réconcilier la population avec la fonction politique » car pour le président de l’assemblée, « pour que ceux de l’extérieur (de l’assemblée) respectent ceux de l’intérieur, il faut montrer l’exemple ». Il souhaite que l’hémicycle soit « un lieu d’échanges constructifs ou les débats peuvent se tenir librement ». Antony Géros a ajouté qu’il veut être le président de tous les élus et ceux, quel que soit leur groupe politique.

Parmi les 57 représentants de l’assemblée, 34 n’ont jamais siégé au sein de l’hémicycle. La deuxième priorité de Tony Géros est donc de les former dans les plus brefs délais. Il a annoncé qu’un « plan de formation adapté » sera mis en place dans les prochaines semaines. La partie la plus fastidieuse de ce dernier sera notamment, a-t-il prévenu, la compréhension des documents budgétaires et financiers, une mission essentielle dans l’exercice de la fonction de représentant.

Troisième priorité d’Antony Géros : rendre l’institution davantage accessible en organisant des échanges participatifs et des actions contributives avec la population. Des rencontres « ludiques et formatrices » ont été annoncées. Il prévoit également de renforcer et de vulgariser la communication des travaux effectués par les élus ainsi que rafraîchir le site internet de l’assemblée, notamment dans sa partie consacrée à l’histoire.

Autre point prioritaire pour le président de l’assemblée : rendre l’institution davantage ouverte sur le monde. Au programme : poursuivre et renforcer la coopération avec l’Assemblée nationale et le Sénat ainsi qu’avec les parlements du Pacifique.

La dernière priorité abordée durant ce discours c’est de faire des travaux. Antony Géros a précisé « qu’à chaque renouvellement de l’assemblée, des travaux de cloisonnement et de re cloisonnement sont amorcés, des aménagements qui représentent un grand coût financier. » Il souhaite faire des économies en mettant en place un plan de répartition des espaces afin de ne pas faire de gros travaux et de garantir une surface de travail équitable pour tous les élus, quel que soit leur parti. Car il a affirmé qu’il est « indispensable que chacun puisse exercer son mandat en toute équité ».

Antony Géros a achevé son discours sur ces paroles : « je veux que ce mandat soit assimilé au mandat du changement, digne et respectueux des hommes et des femmes de Ma’ohi nui.»