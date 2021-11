Deuxième étape du championnat de Tahiti de pêche au gros ce samedi

La deuxième des quatre étapes du Championnat de Tahiti de pêche au gros aura lieu ce samedi avec une pesée à la marina Taina. Les inscriptions sont encore possibles jusqu’à vendredi 18 heures pour cette épreuve. C’est la première compétition de ce format organisée à Tahiti qui laisse plus d’opportunités de marquer des points et des lots dans cette discipline qui dépend de la météo et un petit peu du hasard.

Haura, thon, mahi mahi, thazard… les prises attendues au championnat de Tahiti de pêche au gros doivent peser respectivement 60, 30 et dix kilos au minimum pour être homologuées et faire marquer des points aux équipes participantes. Il est possible de s’inscrire à la fois à chaque étape pour remporter des prix mais aussi au championnat qui regroupe les points des quatre étapes. Un kilo vaut un point, et pour l’instant seul un équipage a marqué 65 points… « Tout reste à faire » indique Teva Plichart, membre du Haura Club qui organise l’événement. Une cagnotte qui revient à la plus grosse prise du jour est également constituée par les participants.

Un format qui récompense la régularité

Après une première étape peu fructueuse, davantage de participants sont attendus. Les inscriptions pour samedi sont encore possibles jusqu’à vendredi 18 heures dans les magasins de pêche habituels ou auprès des organisateurs. Le concept d’un championnat sur plusieurs jours fait que l’on récompense « la régularité plutôt qu’un coup de chance sur un concours », explique Teva Plichart. Le navigateur explique avec son équipe avoir fait en sorte de positionner les dates par rapport au calendrier lunaire. « On sait que les jours qui précèdent la pleine lune il y a un peu plus de mordage en général ». En ce qui concerne la première étape, elle avait été reportée à cause des restrictions sanitaires à une date « en lune descendante », ce qui pourrait expliquer les prises peu nombreuses.