Débuts modestes pour le Championnat de pêche au gros de Tahiti

Ce samedi se tenait la première des quatre étapes du Championnat de pêche au gros de Tahiti. Première compétition de ce format sur l’île, elle a compté 13 participants et seuls deux équipages ont ramené une prise valable à temps : le gagnant de l’étape a eu un haura de 67,5 kg à Teahupoo. Ce sont Yvonnick Chahaut et Timi Tiaihau qui remportent les 150 000 francs pour leur haura, et le jackpot de 130 000 francs. La prochaine étape se tiendra le 13 novembre.

Ce samedi, 13 bateaux ont pris la mer et devaient ramener leur butin avant 16 heures, pour la pesée, à la marina Taina, pour le Championnat de Tahiti de pêche au gros. À 16h30, une bonne partie de la prise gagnante était déjà vendue. Un haura de 67,5 kg a fait remporter le premier concours du championnat de pêche au gros de Tahiti à Yvonnick Chahaut et Timi Tiaihau. Partis à 6h30 de Punaauia, ils ont « décidé de descendre directement sur Teahupoo car ils sentaient qu’ils auraient du poisson là-bas » , explique Timi. « On s’est déjà inscrits pour les quatre étapes, raconte-t-il, l’année dernière on a participé aussi au concours et notre espadon qui ne faisait que 40 kg n’avait pas pu se classer ». « On espérait faire mieux et aujourd’hui on a la première place. »

Pas si facile donc de se qualifier. Les participants peuvent apporter « autant de prises qu’ils le souhaitent, dans la mesure où il y a un poids à respecter » indique Teva Plichart, l’un des organisateurs : « pour le haura c’est 60kg, le thon 30 kg, pour le mahimahi c’est 10 kg et enfin le thazard 10 kg ». À chaque étape, ou concours, « on ne prime que le plus gros poisson, puis tous les poissons pêchés sont comptabilisés pour le championnat : on fait le total après le 12 février et celui qui a le plus de points gagne le titre ». Sachant que 1 kg vaut un point.

Encore quatre occasions de remporter un prix

Trop tard pour les suivants qui ramenaient pourtant une prise de 200 kg. « C’est plutôt des prises entre 200 et 300 kg qui marquent le coup sur un championnat » dit Teva Plichart. L’équipage gagnant remporte 150 000 francs pour leur prise et 130 000 francs de jackpot, une cagnotte supplémentaire alimentée par les participants. Le championnat est organisé par le Haura club de Tahiti et Pacific Racing qui ont souhaité essayer un nouveau format. Quatre étapes avec 300 000 Fcfp de récompense pour chacune des trois premières étapes, 1 million de francs pour la quatrième, ainsi que 2 millions répartis entre les trois prix du championnat qui récompense les plus belles prises des quatre étapes. Cinquante pour cent des prix qui n’ont pas été remportés seront reversés à la Fédération d’entraide polynésienne au sauvetage en mer (FEPSM), « organisme composé de bénévoles qui ont besoin de moyens pour leurs actions », rappelle Teva Plichart.