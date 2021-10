Droit de l’environnement : une série de conférences à l’UPF

L’Université de la Polynésie française organise jeudi 28 octobre la première d’un cycle de conférences annuelles sur le droit de l’environnement. Emmanuelle Gindre et Florence Poirat diront « l’interdépendance de l’Homme et de son environnement » et placeront le droit dans ce contexte. Une série de séminaires avec des professionnels est également annoncée sur les mêmes thèmes. Le but de l’ensemble de cette démarche est de développer le droit de l’environnement à l’UPF et dans la société polynésienne.

Acte 1 : « Environnement et Humanités ». C’est le thème de la conférence inaugurale du cycle de conférences annuelles de l’UPF sur le droit de l’environnement. Elle aura lieu dans l’amphithéâtre A3 de l’UPF jeudi 28 octobre à 8h30 et pourra être suivie sur la chaîne Youtube de l’établissement. Menée par Emmanuelle Gindre & Florence Poirat, celle-ci ambitionne de « dresser une fresque des rapports et de l’interdépendance permanents entre l’Homme et son environnement ». Elles sont respectivement maître de conférences HDR en droit privé et sciences criminelles et professeur de droit public à l’UPF. Les prochaines conférences aborderont des thèmes plus spécifiques comme le changements climatiques et la vulnérabilité des territoires insulaires ou encore la biodiversité marine et la gestion des ressources, de la responsabilité ou bien encore des déchets.

Développer le droit de l’environnement en Polynésie

En parallèle, un cycle de séminaires organisés autour de professionnels, d’acteurs de la vie publique comme de la société civile polynésienne, presque sur les même thèmes que les conférences académiques. Dans un contexte d’urgence environnementale, le but de ces deux axes d’échange est de développer au sein de l’UPF le droit de l’environnement, à destination des étudiants de l’Université, mais aussi de la société polynésienne dans son ensemble.

Avec communiqué