Deuxième titre mondial en trois jours pour le nageur français Léon Marchand

La pépite de la natation tricolore, Léon Marchand, s’est imposé sur le 200m papillon lors des championnats du monde à Fukoka au Japon. Sa deuxième médaille d’or depuis le début de la compétition, comme le rapporte notre partenaire Europe 1.

Le Français Léon Marchand a été sacré mercredi champion du monde du 200m papillon à Fukuoka, son deuxième titre mondial au Japon après son record du monde sur 400m 4 nages. En 1min 52 sec et 43/100e, Marchand, 21 ans, a dominé de bout en bout la finale de la distance, rapportant la troisième médaille française dans ces championnats du monde.

Deuxième titre mondial

Le prodige de la natation française se présentait comme un logique favori alors que le double champion du monde en titre hongrois et détenteur du record du monde Kristof Milak était absent. Léon Marchand avait déjà fait sensation dimanche en décrochant le titre mondial sur le 400m quatre nages, tout en pulvérisant le record du monde de la légende Michael Phelps.

Cette fois, il a devancé le Polonais Krzysztof Chmielewski (1min 53 sec et 62/100e) et le Japonais Tomoru Honda (1 min 53 sec 66/100e) pour s’offrir un deuxième titre mondial à Fukuoka. Il bat par la même occasion le record de France, qu’il détenait depuis l’an dernier à Budapest (1 min 53 sec et 37/100e).

Marchand était de retour un peu plus tard dans la nuit, pour disputer les demi-finales du 200 m 4 nages. Il y a décroché le meilleur temps en 1’56 »34. Un peu plus tôt, le Calédonien Maxime Grousset, déjà médaillé sur ces mondiaux, avait lui réussi à se hisser en finale du 100 m nage libre.