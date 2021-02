Diese, indemnité exceptionnelle, CAES… Le nouveau plan de soutien économique du Pays

Pour encaisser le choc de la fermeture des frontières et du rétablissement de la quatorzaine, le Pays a annoncé un nouveau plan de soutien à l’économie. Les aides existantes, comme le Diese et le Deseti, ont été prolongées jusqu’au 30 juin et complétées par de nouveaux dispositifs généraux. Coût estimé par la collectivité : au moins 8,5 milliards de francs.

« Je sais que le peuple polynésien possède en lui un instinct naturel de survie, de résistance et donc de résilience, héritage du Mana et des voyages de la pirogue ». Édouard Fritch a une nouvelle fois flatté, ce matin, les capacités du pays à « affronter cette épidémie ». « Courage », « discipline », « patience »… Il en faudra pour faire face à l’interdiction, par l’État, des voyages sans « motifs impérieux », décision complétée par une quarantaine à l’initiative du Pays. « Les conséquences immédiates de la fermeture de nos frontières affectent directement nos entreprises et nos familles », a expliqué le président, citant notamment les grands hôtels, les pensions de famille, les compagnies aériennes mais aussi les prestataires touristiques, les artisans, commerces ou entreprises agroalimentaires. « Nous subirons à nouveau une chute de notre PIB pouvant fragiliser, voire mettre en péril, des pans entiers de l’économie polynésienne » ajoute le responsable, entouré de tout le gouvernement ce matin, et notamment de son ministre des Finances Yvonnick Raffin.

Après un séminaire gouvernemental et une série de rencontre des acteurs économiques, le président se dit toutefois confiant : « Nous réussirons à relever notre pays, tous ensemble ». Pour cela une batterie de textes doit être présentée, à partir de demain et tout au long du mois de février, pour « adapter » les mesures de soutien à l’économie, à l’emploi et aux Polynésiens en situation de précarité. L’idée principale : « libérer les activités internes à la Polynésie et assouplir certaines contraintes existantes ». Parmi les mesures déjà présentées :

Les dispositifs de soutien à l’emploi et aux entreprises, ainsi que les allocations familiales bonifiées pour les ressortissants du RSPF sont maintenus et prolongés jusqu’au 30 juin.

Le plafond du Diese, qui s’adresse aux salariés en réduction du temps de travail, va être fixé à 2 SMIG, avec des réductions de temps de travail allant jusqu’à 100% et une prise en charge des cotisations sociales de la partie aidée par le Pays. Les indépendants pourront toucher un Deseti mensuel de 60 000 francs en cas de cessation partielle d’activité et de 100 000 francs en cas d’arrêt complet.

L’indemnité exceptionnelle mise en place lors du confinement de mars va être réactivée. Les salariés licenciés économiques recevront, sur une période de 3 à 6 mois entre 100 000 et 275 000 francs en fonction de leur salaire.

Les CAES vont elles aussi être réactivées mais rebaptisées Conventions d’Insertion Sociale ou CIS. Il s’agit d’une aide forfaitaire de 3 à 6 mois pour les foyers ne bénéficiant d’aucun revenu, en contrepartie de travaux d’intérêt général.

Une nouvelle loi du Pays sur la lutte contre le gaspillage alimentaire va être présenté dans le courant du mois. Il s’agirait de permettre aux associations caritatives d’obtenir « en toute légalité et en toute transparence » certains produits dont la date limite d’utilisation optimale est dépassée mais qui restent « propres à la consommation ».

La loi sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés va être modifiée. Depuis le 1 er janvier le seuil d’obligation devait augmenter à 4% pour les entreprises de plus de 25 salariés. Le seuil restera finalement à 2% au moins pendant l’année 2021. Les pénalités pour non-respect de la loi ne seront, quoiqu’il arrive, pas appliquées en 2020 et 2021.

Le gouvernement va aussi proposer la suspension des pénalités de retard et des majorations liées aux cotisations sociales. La CPS doit être consultée sur le sujet. Dans le même esprit, l'administration fiscale est appelée à la « bienveillance » sur l'examen « au cas par cas » des demandes de prorogation de recouvrement de l'impôt.

Des mesures de promotion du tourisme intérieur vont être présentées, avec notamment « un projet chèque-voyage dans les îles – Titeti Aia – sous la condition d’un hébergement en pension de famille ».

D’autres mesures, spécifiques au tourisme, notamment, pourraient être présentées dans les jours à venir. Ces nouvelles mesures, en outre, « ne remettent pas en cause » le plan de relance préparé par le ministre des Finances Yvonnick Raffin. « Ce plan est même plus que jamais nécessaire », a insisté le président. Le plan de relance, déjà présenté à l’assemblée en décembre et retravaillé avec les acteurs économiques ces dernières semaines, doit être étudié en conseil des ministre ce mercredi.