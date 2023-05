Disney cherche sa future Vaiana

Auli’i Cravalho, la voix originale du dessin célèbre dessin animé a récemment annoncé qu’elle ne reprendrait pas le rôle de Vaiana devant les caméras. Walt Disney Studios Motion Pictures cherche donc la nouvelle égérie de son long-métrage. Le casting est ouvert aux jeunes femmes d’origine polynésienne.

La préparation du remake de Vaiana se confirme. Dwayne « The Rock » Johnson, la voix de Maui dans le film d’animation, incarnera bien le guerrier dans le film, mais Disney cherche la future héroïne principale. Auli’i Cravalho, la voix originale de Vaiana et productrice exécutive du film, a annoncé qu’elle ne passerait pas devant les caméras. Elle a expliqué qu’elle « souhaite que le casting représente fidèlement les personnages et les histoires ». Toutefois, elle participera activement à la recherche de la prochaine actrice qui devra « dépeindre l’esprit courageux, l’esprit indéniable et la force émotionnelle de Vaiana ». Les candidatures qui doivent comporter nom, photo et adresse de résidence sont à transmettre par mail à moana.casting.nz@disneympp.com ou à moana.casting.au@disneympp.com