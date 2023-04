Les studios Disney préparent un remake de « Vaiana » , non plus en animation mais avec de vrais acteurs. Dwayne « The Rock » Johnson, qui jouera Maui après avoir fait sa voix dans la version originale, l’a annoncé dans un message que le P-DG de Disney, Bob Iger, a diffusé aux actionnaires lors de l’assemblée générale de la société.

Après avoir prêté sa voix au demi-dieu Maui dans le film d’animation de 2016, Dwayne Johnson incarnera Maui dans le remake en « live action » (prises de vues réelles). Il en sera également l’un des producteurs. La version animée de Moana avait rapporté 644 millions de dollars US et deux nominations aux Oscars. Comme le dessin animé, le film en projet « célèbrera les îles, les communautés et les traditions du Pacifique insulaire, vus à travers les yeux d’une jeune fille qui entend tracer son propre chemin », explique site Internet de Disney.

Quant à Dwayne Johnson, il se dit inspiré par le mana de son grand-père, le chef samoan Peter Maivia, et remercie Disney : « Il n’y a pas de meilleure manière pour nous d’honore l’histoire de notre peuple, notre passion et notre destin qu’à travers la musique et la danse, qui sont au cœur de notre identité de Polynésiens. »

Les studios Disney prévoient aussi de refaire d’autres films d’animation avec des personnages réels, comme La Petite sirène qui sort le 26 mai sur les écrans américains.