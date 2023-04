Heuira – Les Verts : Mélodie Teariki dénonce ces « demi-mesures qui ne servent qu’à verdir les programmes »

La candidate d’Heuira – Les Verts était l’invitée du Quart d’heure de campagne, ce matin à 8 heures, en direct sur Radio1 et Tiare FM. Regrettant le manque de prise de conscience des autres partis sur l’urgence climatique, la militante écologiste a appelé à des mesures fortes : énergie thermique des mers, plan de rénovation des bâtiments, changement des modes de consommation, mais aussi création rapide de voies dédiées au bus et au covoiturage à Tahiti.

En se lançant pour la première fois en solitaire dans la course à Tarahoi, Heuira – Les Verts a un objectif prioritaire : faire porter le discours écologiste dans des débats qui en manquent souvent cruellement en Polynésie. Et à entendre Mélodie Teariki, la campagne de ces territoriales 2023 ne fait pas exception. Non seulement les thématiques environnementales ou climatiques sont en retrait des discours, mais les propositions, selon la candidate de Heuira- Les Verts, ne sont pas à la mesure de la situation. Les « demi-mesures » mises en avant par les partis concurrents seraient « un moyen de verdir leur programme » plus que le fruit d’une réelle réflexion ou d’une vraie conviction, explique-t-elle. La liste emmenée par Jacky Bryant – le nom de Mélodie Teariki, qui l’avait déjà secondé aux sénatoriales, se trouve juste derrière le sien dans la première section – se veut au contraire pleine d’ambitions. Ce qui ne veut pas dire qu’il s’agit de chambouler le quotidien de toute la population, de mettre à l’arrêt l’activité ou de « punir » qui que ce soit – un « cliché » sur les écologistes selon elle. Certes les actions proposées sont poussées – « nous ne sommes pas responsable de 20 ans de mauvaises décisions » note la candidate – mais c’est surtout l’investissement, l’innovation et les leviers d’incitation qui sont mis en avant. Notamment sur la question de la transition énergétique.

Transition énergétique « il faut anticiper la précarité »

Les Verts proposent un plan à 100 milliards de francs sur 5 ans – « pas tant que ça » au regard des fonds utilisés aujourd’hui pour les importations de produits pétroliers – pour se passer des hydrocarbures, et réduire la consommation du fenua. Énergie thermique des mers pour la production à Tahiti, photovoltaïque dans les îles, hydrogène pour assurer le stockage et, à terme, l’alimentation du transport, en plus d’un grand plan de rénovation pour « faire en sorte que les bâtiments publics ne soient plus des passoires énergétiques ». Pour comprendre l’intérêt de cette transformation, dit-elle, il suffit de se rendre à la pompe : l’augmentation du prix des carburants serait avant tout la conséquence de l’épuisement de la ressource. Pousser dès à présent les Polynésiens et les institutions à l’action, « ça n’est pas du tout punitif », c’est « anticiper une situation qui peut nous arriver du jour au lendemain », celle d’une impossibilité de se fournir en énergie.

Voie réservée pour le covoiturage et les bus et navettes maritimes

Mettre fin à cette précarité énergétique est un point important du programme de Heuira – Les Verts mais pas le seul. Le parti développe des propositions en matière de santé, de culture, d’institutions, et bien sûr de transport, un sujet qui concerne beaucoup les Tahitiens. Pour mettre fin aux bouchons, pas besoin de plan à plusieurs dizaines de milliards sur 20 ans, ou d’expropriation en masse, explique Mélodie Teariki. L’action dans ce domaine peut se faire à court terme en réservant des voies existantes au transport collectif. « Aujourd’hui, ça n’est pas normal que les bus soit autant pénalisés que les personnes qui prennent un véhicule particulier, reprend la candidate. Ce qu’on propose ce n’est pas seulement de dédier ces voies aux bus, mais aussi aux véhicules prioritaires comme les ambulances ou les véhicules qui emmènent au moins trois personnes à bord », à l’image des voies de covoiturage déjà en place dans plusieurs pays.

Seraient donc concernées une des deux voies des axes rapides et la « voie du milieu » à Arue, qui serait donc transformée en voie pour transport collectif dans un sens ou dans l’autre en fonction du moment de la journée. S’ajoute la mise en place de navettes maritimes, depuis les limites de la zone urbaine vers les centres de vie et de travail. Là encore, Heuira – Les Verts veut se départir de l’image de l’écologie qui « empêche les gens de faire ce qui veulent ». « L’objectif c’est pas de vous priver de prendre votre voiture, reprend la militante. Vous voulez la prendre, vous faites comme tous les jours, vous restez dans les embouteillages. Mais si vous voulez faire un effort, mettre maman, papa et le bébé dans la même voiture, vous allez plus vite ».

Pour la jeune femme, ces élections doivent aussi être l’occasion pour les électeurs de renouveler la classe politique : « il ne suffit pas de le dire, ça se passe dans les urnes », insiste-t-elle. Heuira – Les Verts, qui avait discuté avec d’autres partis, le Tavini notamment, avant de déposer sa propre liste, pourrait-il envisager des alliances dans l’entre deux tours ? « Pour nous, la transition énergétique est une nécessité. Il est évident que nous ne nous engagerons pas avec un autre parti si l’écologie n’est pas au centre du programme », répond Mélodie Teariki.