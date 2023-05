Où sont passés nos colis postaux ?

Retardés, disparus, jamais envoyés ou encore volés, qu’est-il arrivé à nos colis postaux ? Les réponses de Fare Rata.

Un problème informatique d’envergure au sein du groupe La Poste, à Paris, a dernièrement mis à mal l’acheminement des colis au fenua. La panne d’un serveur informatique a bloqué des centaines de colis durant la période du 19 avril à début mai. Suite à cet imprévu, « il y a eu tout un système de réorganisation puisque les colis qui n’ont pas pu partir ont pris du retard et ont fait effet boule de neige sur tout l’acheminement », explique Steeve Ly-Kui, chef de projet de Fare Rata. Si les destinataires des colis commandés durant cette période ont dû prendre leur mal en patience, Fare Rata rassure : un retour à la normale a été constaté la semaine dernière et tout le « flux de retard accumulé sur cette période a pu être rattrapé. »

Du côté des colis en provenance des pays asiatique, la situation est plus complexe. Leur acheminement avait été bloqué durant la période Covid suite à la suspension des vols Asie/Australie et Asie/Nouvelle-Zélande, les principaux points de relais vers la Polynésie. Si ces derniers sont rétablis depuis plusieurs mois, cet arrêt des liaisons a eu un impact considérable sur l’expédition des colis. « Toutes les commandes qui ont été faites en amont et durant cet embargo aérien, ont été transférées par bateau et les délais sont beaucoup plus longs », explique Fare Rata. Durant cette longue période de transit plusieurs colis sont devenus intraçables et ont été perdus.

Dernier point sur lequel Fare Rata a voulu rassurer les consommateurs : les vols. Si des rumeurs circulent sur des éventuels vols de colis orchestrés par des employés de l’entreprise, Fare Rata dément ces accusations. Les responsables affirment que le centre de tri des colis de l’aéroport de Tahiti Faa’a est équipé d’un système de vidéosurveillance performant qui garantit la sécurité de la centaine de colis qu’ils réceptionnent tous les jours.