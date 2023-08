Disparition du vol MH370 : le mystère résolu grâce à des coquillages ?

Alors que le vol MH370 de la compagnie Malaysia Airlines a disparu il y a neuf ans avec 239 personnes à son bord, l’espoir de pouvoir remettre la main sur la carcasse renaît grâce à des coquillages. Selon un groupe de scientifiques de la revue « Advances » de l’Union américaine de géophysique, la balane, un crustacé qui fabrique sa coquille avec les minéraux marins qui l’entourent, pourrait faire office de témoin, explique notre partenaire Europe1.

Il y a neuf ans, le vol MH370 de la compagnie Malaysia Airlines disparaissait avec 239 personnes à son bord pendant une liaison entre Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie et Pékin en Chine. Depuis, toujours rien, l’appareil n’a jamais été retrouvé. C’est l’un des plus grands mystères de l’aviation et des recherches de grandes ampleurs ont été lancées. Mais l’espoir de pouvoir remettre la main sur la carcasse renaît et sa piste pourrait être retrouvée avec des coquillages.

Une balane en guise de témoin

Il s’agit d’une balane, un crustacé qui a la particularité de fabriquer sa coquille avec les minéraux marins qui l’entourent. Et chaque nouvelle couche de sa carapace présente des marqueurs chimiques qui permettent de déterminer où et quand elle a été constituée. Notamment grâce à la trace des courants et du taux d’oxygène.

Alors selon un groupe de scientifiques de la revue Advances de l’Union américaine de géophysique, cet être vivant pourrait faire office de témoin et d’enregistreur médico-légal dans l’affaire du MH370.

L’analyse de sa coquille devrait donc permettre aux chercheurs d’identifier le trajet du débris avant de s’échouer et enfin de remonter jusqu’à la zone potentielle de crash. Les températures à la surface de la mer et les heures auxquelles les balanes ont dérivé sur le morceau d’aile pourrait permettre de réduire le périmètre à explorer. De quoi relancer peut-être les recherches, à l’arrêt depuis 2018, faute de résultat.