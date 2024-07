Dix blindés et quinze véhicules dédiés à la sécurité viennent d’arriver en Nouvelle-Calédonie

Dix blindés de type Centaure, quinze camions de sapeurs-pompiers et de nombreux véhicules militaires viennent d’être débarqué en Nouvelle-Calédonie. Il s’agit de renforcer ou de remplacer l’équipement endommagé des forces de l’ordre après presque deux mois d’altercations avec les émeutiers. Les précisions de notre partenaire Les Nouvelles calédoniennes.

Afin de soutenir l’effort des forces de sécurité intérieure et des soldats du feu, « un navire affrété par l’État est arrivé à Nouméa avec, à son bord, de nouveaux équipements pour poursuivre l’effort de sécurisation du territoire. Les équipements acheminés par le Calao permettront de renouveler les matériels endommagés ou usés, y compris des camions et des véhicules blindés, au profit des forces de différents ministères. » Le bateau est parti en juin de Toulon. Ainsi, dix blindés de type Centaure viennent renforcer les six déjà présents sur le Caillou actuellement. Quinze véhicules de sapeurs-pompiers sont également à bord du Calao, et sont livrés à la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. « Depuis le mois de mai, c’est en effet, plus de 160 sapeurs-pompiers qui sont venus renforcer les effectifs locaux et qui se verront dotés de ces nouveaux véhicules pour mieux appuyer la sécurité civile calédonienne. »

Au total, ce sont donc 16 véhicules d’intervention polyvalents de la gendarmerie de type Centaure qui ont été déployé « afin de renforcer les capacités opérationnelles locales et de poursuivre l’engagement pour le rétablissement de l’ordre républicain », précise la gendarmerie. Les quatre premiers Centaure ont été embarqués le 31 mai à bord de deux avions Antonov et sont arrivés sur place dans la nuit du 3 au 4 juin. Une rotation supplémentaire en a ramené six autres dans les jours qui ont suivi, toujours par voie aérienne. Et ce sont dix autres qui viennent d’arriver sur le territoire, amenés par bateau cette fois, accompagnés de 15 véhicules dédiés à la sécurité civile. La gendarmerie de Nouvelle-Calédonie possède le parc blindé le plus important de tous les outre-mer, peut-on lire sur le site de la gendarmerie nationale.

Les images du débarquement du Calao, très commentées sur les réseaux sociaux, laissent aussi apparaitre une douzaine blindés militaires, et de nombreux camions de l’armée, dont les autorités n’ont pas donné la liste détaillée. D’après Polynésie la 1re, il s’agit notamment de « véhicules blindés dits d’exploration et des tout-terrain, dont les vitres ont été renforcées contre les tirs à balles réelles ».

#BREAKING 🚨‼️⚔️🇨🇵 – France is deploying more forces to New Caledonia amid ongoing unrest, involving police, Gendarmerie, and military. Movement on the island is possible only under the cover of armored vehicles. pic.twitter.com/TPErddXKL8 — MonitorX (@MonitorX99800) July 11, 2024

1 848 interpellations

Le haut-commissariat de la République a également diffusé un point de situation sur ces dernières 24 heures. La salle des professeurs de l’école Jack-Mainguet, à Koutio (Dumbéa), a été incendiée par des émeutiers en fin de journée. Toujours à Dumbéa, c’est la station d’épuration, à Koutio, qui a été prise pour cible, dont la toiture a été brûlée. Le haussariat précise également : « A Nouméa, plusieurs feux sur la chaussée et sur des barricades ont été dénombrés et les forces de sécurité intérieure ont été l’objet de jets de projectiles. » Des actes condamnés « avec la plus grande fermeté » par le haussaire.

Depuis le début des violences, le 13 mai, 1 848 personnes ont été interpellées et dix décès sont à déplorer. Les forces de l’ordre se mobilisent chaque jour pour maintenir la libre circulation, notamment via des opérations de déblaiement sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie.