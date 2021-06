Don d’organes : « Il faut continuer la sensibilisation »

À l’occasion de la Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe et de reconnaissance aux donneurs, célébrée comme tous les ans le 22 juin, le CHPF organise une journée d’information qui se tiendra mardi dans la nef du CHPF, de 8h à 15h. Objectif : faire progresser la connaissance de la loi et de l’importance vitale du don d’organes et de la greffe.

« C’est un sujet dont on parle trop peu », indique d’emblée Carine Domelier, infirmière au CHPF et à la coordination des prélèvements d’organes. La nouvelle campagne de sensibilisation lancée à l’occasion de la Journée nationale s’adressera ainsi particulièrement aux familles et aux personnes en quête de réponses. « Il est important de pouvoir discuter de ce sujet. C’est souvent à l’occasion de cette journée que les gens réfléchissent au don d’organes« . Des anciens donneurs et receveurs viendront également apporter leur témoignages.

Entre 15 et 20 greffes rénales par an