« C’est grâce à la transplantation que je suis encore en vie »

Une « journée polynésienne de réflexion sur le don d’organe » avait lieu ce vendredi 21 juin à l’hôpital de Taaone. De nombreux témoignages ont été entendus, pour tenter de faire accepter le don d’organes au fenua.

Le don d’organes peut sauver des vies. Le message a été martelé ce matin à l’hôpital de Taaone au cours d’une « journée polynésienne de réflexion sur le don d’organe ». De nombreux patients, en attente d’une greffe ou déjà transplantés, ainsi que des familles de donneurs et des personnels soignants, se sont rassemblés pour un débat dans le hall de l’hôpital de Taaone. L’idée était principalement d’entendre des témoignages, alors que la Polynésie connaît des difficultés sévères en matière de transplantation rénale, la seule transplantation possible à Tahiti.

Mais d’autres organes peuvent être transplantés en métropole : pancréas, foie… Valérie Wong est la présidente de l’association « Transhépate Tahiti et ses îles », qui défend les Polynésiens greffés du foie. Ecoutez son témoignage, et celui de Loïc Dabbouci, qui a bénéficié d’une transplantation hépatique totale il y a trois mois. Sans ces greffes, Valérie et Loïc ne seraient peut-être plus en vie.