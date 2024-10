Doris Ramseyer : « changer le regard sur les sans-abri »

La photographe Doris Ramseyer a réalisé une série de portraits en noir et blanc de personnes sans-abri. Son exposition, installée à la brasserie Hoa jusqu’au 2 novembre, cherche à changer le regard du public sur les gens dans la rue.

C’est d’abord son regard à elle qui a changé. Ancienne infirmière devenue photographe après une reconversion professionnelle, Doris Ramseyer a toujours eu « une fibre humanitaire », l’envie aussi d’aider les autres. C’est lors d’un hackathon solidaire qu’elle prend conscience du nombre de personnes dans la rue et a l’idée de faire un projet photo avec elles. Elle prend contact avec l’association Te Torea et commence à faire des maraudes.

L’association a permis d’établir rapidement un lien de confiance avec les personnes sans-abri. « J’ai été étonnée de la relative facilitée, du bon accueil qui m’a été réservée. Ces personnes savaient que je parlais pour elle, pour les mettre en avant et les mettre en valeur. Certaines m’ont dit qu’elles n’avaient pas envie de parler. Je te parle comme ça mais pas de diffusion, ni de témoignage, ni de photos. C’était ok. »

Voir toutes ces personnes dans la rue l’a bouleversée. L’association Te Torea évaluait à environ 700 personnes sans-abri à Tahiti en 2023. Avec ses photos, des portraits en noir et blanc, Doris Ramseyer espère « qu’on puisse mieux comprendre ces personnes, afin de les regarder de manière différente ».

« Ils m’ont donné une grande leçon de vie »

Changer les regards : c’est vraiment l’objectif de ce travail mené pendant une année. Que la bienveillance prenne la place du jugement, de l’ignorance, du mépris parfois. « Elles ont toute une richesse de vie, de parcours, et une étincelle d’espoir que j’ai eu envie de révéler. » Chaque photo exposée est accompagnée d’une légende, écrite par la personne en portrait. « Ça complète la photo : aidez-nous, regardez-nous, donnez-nous une terre, j’ai envie d’une maison, j’ai envie de retrouver ma famille, je veux retourner sur mon île. Ou parfois ce sont des messages pour les autres personnes dans la rue, prenez soin de mes amis de la rue. » Doris Ramseyer a d’autres projets en tête, photo et écriture, et reconnait avoir « beaucoup appris » : « Ils m’ont donné une grande leçon de vie, je ne vois plus la vie, ni ces personnes de la même manière. »

L’exposition est à voir à la brasserie Hoa, jusqu’au 2 novembre. L’entrée est libre et gratuite. Les visiteurs peuvent faire des dons qui seront reversés aux associations qui s’occupent des sans-abri.